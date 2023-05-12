Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Pazar günü çok önemli. Pazar günü onlara haddini bildirmek benim milletimin en önemli görevi. Atatürk Havalimanı'ndaki toplantımız İstanbul seçimlerindeki tercihini şimdiden ilan etmiştir. İstanbul, Türkiye Yüzyılı dedi. İstanbul, koltuğuna kasetle oturanların bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. Buna inandınız mı? Bay bay Kemal sen avucunu yalarsın? Tefeci kuruş vermez, kuruş.

Dört yıl önce her şey güzel olacak dediler, İstanbul'un başına çöreklendiler. 4 yılda ne kazandırdılar? Yaptıkları bir şey var mı? Yok. Bu kadar yılda, bırakınız taş üstüne taş koymayı, teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi aynı felaketi ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Ekrem efendi İstanbul'da görevi çok iyi yaptı, şimdi Van'a gönderiyorlar. Oralarda karı koca teröristlerin işaretlerini yapıyorlar. Sen önce İstanbul'da görevini yap. İstanbul'u sel alıyor, nerede belediye başkanı, Bodrum'da, kayakta. Bunlar görev adamı değil.

"MUHARREM BEY ELİNİN TERSİ İLE BUNLARI İTTİ"

Günlerdir tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Sonunda adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sonra ne oldu? Tekrar gel dediler. Biz 2018'de bu kişiyle cumhurbaşkanlığı yarışı yaptık. Ne oldu? Şimdi Muharrem Bey'e tekrar gel diyorlar, Muharrem Bey de elinin tersi ile bunları itti. Çünkü burada yapılan kalleşlikler var. Kalkıp çok sulu adeta şakalar yapar gibi masaya çağırıyorlar. Gerektiği cevabı o da kendilerine verdi. Bu yarışta kendisiyle ilgili ne kaset ne de başka iddia gündeme gelmedi. Ne zaman ki Kılıçdaroğlu'na rakip oldu, bunların hepsi yaşandı. Bu numaraların arkasında Pensilvanya var, FETÖ var. Bu oyunu şimdi de Muharrem Bey'e oynadılar.