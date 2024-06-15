Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya-İtalya ziyareti dönüşü uçakta aralarında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV Program Müdürü Zeynep Türkoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı, değerlendirmelerde bulundu.

"İLGİLİ BİRİMLERİMİZİ GEREKLİ ŞEKİLDE SEFERBER EDERİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de terör örgütünün yapmaya çalıştığı sözde seçim Türkiye'nin kararı ve tutumu sonrasında ertelendi ama iptal edilmedi ve yeniden deneme ihtimalleri bulunuyor. Eğer yeniden bu seçimi yapmaya çalışırlarsa Türkiye'nin tavrı ne olur?" sorusuna net bir mesajla cevap verdi.

Bakan Fidan'ın Rusya'daki görüşmelerine dikkat çeken Erdoğan, "Ortada seçim falan yok, öncelikle bunu belirtelim. Ortada terör örgütünü meşrulaştırma ve bölgede bir teröristan kurmak için tertiplenmiş bir oyun var. Biz oyun bozma konusunda ne kadar mahir olduğumuzu bundan önceki süreçlerde net bir şekilde gösterdik. Tabii burada Suriye yönetimi de kesinlikle onlara bu noktada rahat adım atma veya hareket etme müsaadesini vermeyecektir, vermez. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Moskova'daydı. Moskova'da Sayın Putin'le bu konuları etraflıca görüştüler. Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Lavrov'la görüşmeleri oldu. Suriye'de PKK terör örgütünün ve diğerlerinin rahat hareket etme imkanı inşallah olmayacaktır. Böyle bir durum olduğu anda zaten biz de ilgili birimlerimizi gerekli şekilde seferber ederiz. Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz." dedi.