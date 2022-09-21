Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirine yerinde cevap: O Biden ise ben de Erdoğan'ım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New-York kentinde yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Zirve kapsamında bulunduğu ABD'de Başkan Erdoğan'ın Reuters muhabirine verdiği bir yanıt ise dikkat çekti...

Birçok devlet başkanı ve diplomat ile görüşmeler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

"O BİDEN İSE BEN DE ERDOĞAN'IM"

Reuters muhabirinin 'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Başkan Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.