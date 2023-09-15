Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bu seneki programımızı tüm il ve ilçe müdürlerimizin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerimizin de aramızda yer aldığı geniş bir katılımla yapıyoruz. Ülkemizen 80 vilayetinden İstanbul'u teşrif eden siz kıymetli kardeşlerimle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2023-2024 Eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin müreffeh yarınları için mücadele ederken bizden kopartılan öğretmenlerimizin hiç birini unutmadık unutmayacağız. Onların uğrunda canlarını feda ettikleri değerleri yaşatmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. İnsanımızın gönlünü fetheden şehit Aybüke Yalçın'ın ismini ülkemizin en büyük petrol rezervine sahip Cudi Gabar'daki petrol sahasına verdik. Günlük 100 bin varil üretim yapacak petrol sahamız Türkiye'ye değer kattıkça şehidimizin adı da nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir.

Devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz.

"1 MİLYON 200 BİN ÖĞRETMEN VAR"



Eğitime daima özel önem ve öncelik verdik. 2002'de göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi. Bugün bu sayı 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı. 21 yıl önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz varken şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var.

EK DERS ÜCRETLERİNE ZAM!

Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidilecek.