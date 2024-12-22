Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin TVNET'e konuştu.
Uzun süredir Suriye'yi takip ettiğini dile getiren Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, yeni Suriye'nin kurulmasında desteklerimizi sürdüreceklerini söyledi.
Şam Büyükelçiliğimizi yapılacak restorasyondan sonra açılacağını bildiren Köroğlu, siyasi muhataplara görüşme aşamalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sednaya Hapishanesi'nin etrafında toplu mezarların olacağı kanaatinin bulunduğunu ifade eden Köroğlu, incelemeler için mayın taraması yapılacağını kaydetti.
Köroğlu, "Bakanlıklarımızın gelişi için ön çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yapacağı ziyarette vurgu yapan Köroğlu, "Uygun görülen bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelmek istediğini ilan ettiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.