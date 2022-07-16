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Politika

Başkan Erdoğan'dan SAMP-T vurgusu: Ortak bir sistem geliştirilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, savunma sistemi SAMP-T konusunda beklentilerinin 'tam açıklık' prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

TAHIL KORİDORU DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron Macron tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul'da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi'nden idare edilmesi kararına varıldığına değindi.

"PLANI SÜRATLE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Macron
  • tahıl koridoru

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