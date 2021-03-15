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Politika

Başkan Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Biden yönetimi bizimle çalışmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin Batı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum. Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır.' dedi.

15 Mart 2021 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı dolayısıyla Bloomberg'e makale yazdı. Yayınlanan makalede Başkan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır.

Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir

Barışçıl ve kalıcı çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi halinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz

Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır.

Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır

Batı'nın öncelikle (Suriye'de) güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG'ye karşı net tavır takınması gerekmektedir.

Suriye halkının en temel insan onuru taleplerini karşılamayan tüm planları reddediyoruz. Zira bu tür seçenekler krizi ancak derinleştirecektir.

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