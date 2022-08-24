Başkan Erdoğan'dan talimat: Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme ile bir adım atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



Projelerin ülkemizin merkezinde bulunduğu Avrupa, Asya, Orta Doğu coğrafyasında gerçekleştiriliyor olması bize başka bir avantaj sağlayan tablodur. Ülkemizin büyük pastadan aldığı payı ilk etapta 175 milyar dolara çıkarmaya birlikte hedeflemeliyiz. Dövizden istihdama, teknoloji transferinden makine parkının geliştirilmesine kadar tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz.

Özellikle işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavare dalavere yapmak suretiyle güya haklarını alıp teslim edeceklermiş gibi durumları hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme ile bir adım atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da Hazine ve Maliye Bakanımız süratle adımı atacaktır.

Biz bu çalışmaları yürütürken kimsenin kimliğiyle ilgilenmiyoruz. Bizim baktığımız tek husus ülkemize yaptığınız katkılardır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ülkemizin kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Ülkemize geçtiğimiz 20 yılda eğitimden sağlığa enerjiden sanayiye her alanda kazandırdığımız alt yapı işte bugün önümüzde çıkan tarihi fırsatı değerlendirebilmek içindir.

"MESELE ÜLKEMİZİN BEKASIDIR"

Sizlerden bir ittifaka bir isme bir partiye değil, büyük vizyona hizmet vermenizi istiyorum. Kimi zaman kısır siyasi çekişmeler körüklenerek, kimi zaman darbelerle milli iradeye oynanan oyunlar hep aynıydı. Bu sinsi tuzakların çoğuna da düştüğümüz gerçektir. Biz kez daha ülkemizin hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz. Mesele ülkemizin bekasıdır.

"ENFLASYONUN ETKİLERİNİ AZALTIYORUZ"

Enflasyon diye kur diye sorunlarımız yok mu? Var ama sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti, peki tarımda hem çok iyi rekolte ettiğimiz hem de verdiğimiz fiyatlarla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Hangi alanda ülkemizi Avrupa ya da dünya ile karşılaştırırsanız karşılaştırın terazide bizim olduğumuz taraf ağır basıyor. Onlardaki yüzde 9 enflasyonun ekonomiye etkisiyle bizdeki aynı değil. Biz gelir kayıplarını telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini azaltıyoruz. Biz ne bütçe disiplininden taviz verdik ne sosyal yıkımların önünü açtık.