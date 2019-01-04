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Başkan Erdoğan'dan talimat: Projeleri MHP’ye de anlatın

Tüm illerde seçim çalışmalarını yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları ile bir araya gelerek şehirlerle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

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Seçimlerle ilgili mesaisine önceki akşam AK Parti Genel Merkezi’nde devam eden Erdoğan, Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’yi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi’yi kabul etti. Görüşmeye bazı Genel Başkan Yardımcıları da katıldı.
 
İZMİR’DE SON RÖTUŞ
 
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara, İstanbul ve İzmir için hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı. Erdoğan’ın özellikle üstünde durduğu ve hafta sonu açıklanacak İzmir ilçe adayları ve ittifak yapılacak ilçelerle ilgili son rötuşların yapıldığı belirtildi. Erdoğan’ın adaylardan projelerin hazırlanma aşamasında, milletin hassasiyeti ve taleplerinin göz önünde tutulmasını ve projelerle milletin gönlünün kazanılmasını istediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda üç büyükşehirde adayların ve teşkilatın Cumhur İttifakı’nın öneminin anlatılmasını da istedi. İttifak yapılacak illerde hazırlanan projelerin MHP teşkilatına da anlatılmasını istediği öğrenildi.
 
TEŞKİLATA İTTİFAK UYARISI
 
Bu arada Cumhur İttifakı’na yönelik söylemlerinin ardından önceki gün görevden alınan Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan parti yönetimine uyarıda bulundu. Erdoğan’ın bu tip olayların yaşanmaması için teşkilatın uyarılması ve Cumhur İttifak’ından asla taviz verilmemesini istediği ifade edildi.
 
(Türkiye gazetesi)

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