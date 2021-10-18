18 Ekim 2021 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İ şte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, Turizm alanlarında 7 anlaşmayı imzalamış olduk.

Temmuz ayında ikili ticaret hacmi hedefini 500 milyon dolar olarak belirledik. Bilhassa Türk özel sektörünün yatırımlarıyla 'win-win' esasına göre yapılacak bu yatırımlarla işadamlarımızın etkinliği daha da artacaktır. Angola'da aynı zamanda istihdamın artmasına da neden olacaktır. Terörle mücadele konusunda Angola makamlarının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Geçen sene kendi sismik arama ve sondaj gemilerimizle yaptığımız araştırmalarla Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesi son derece moderndir. Vize meselesine atacağımız adımların, beşeri ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Ekonomik olarak da reformları takdirle izliyoruz. Angola'nın bölgesindeki uluslararası sorunların barışçıl şekilde çözülmesine yönelik yapıcı rolü daha da güçleniyor. Kıta genelinde mevcut 43 büyükelçiliğimiz üzerinden tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Afrika Birliği ile ilişkilerimizi derinleştiriyoruz. Bu kapsamda 21-22 Ekim'de 3.Türkiye-Aftrika Ekonomi Forumu'nu gerçekleştireceğiz.

SORU-CEVAP

İşbirliği içinde savunma sanayinin yeri nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben de özellikle teşekkür ediyorum. Savunma sanayi noktasında 3 ay önce Türkiye'ye yaptıkları ziyarette İHA ve SİHA'larla ilgili talepleri olmuştu. Zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bugün de bazı görüşmeler yaptık. Bu konuda Türkiye'nin son 19 yılda attığı adımlar gerçekten kendilerinin de dikkatini çekiyor. Ne gibi ürünlerin alım satımları yapılabilir, görüşmek suretiyle adımları atacağız. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik.

Çeşitli işbirlikleri söylediniz. Bununla ilgili Afrika ülkeleri için Türkiye ne gibi bir öneme sahip olacak? Hangi sektörlerde dahil olacak?

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: Afrika ülkelerinde Angola'nın bölgede büyük güç olarak yer aldığını biliyoruz. Biz daha modern bir ülke olmaya çalışacağız. Burada Angola'nın üye olduğu 3 üyelik var. Türkiye'nin buraya girmesiyle bizim refahımızı yükseltecek kazanımlarımız olacak. Türkiye'nin buraya gelmesi kesinlikle 3. ülkelere de bir kapı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Başkan zaten yapabileceklerimizi söyledi. Bugün 7 anlaşma bunun ilk adımlarıdır. Bu anlaşmayla birlikte yapmamız gerekenlerin imzalarını attık. Gerek eğitim alanında işbirliği anlaşması ki üniversiteler konusunda adımlarımızı atıyoruz. Gümrük konularıyla karşılıklı idari yardım anlaşmasını yapma imkanımız var. Sanayi konularında her türlü birikimimizi Angola'yla paylaşmaya hazırız. Turizm alanında ise Türkiye çok çok güçlü bir ülke. İnanıyorum ki THY'nin uçuşlarıyla birlikte Türk halkından da buraları ziyaret edenler olacaktır. Savunma sanayiyle ilgili adımlar atacağız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE-AFRİKA İŞ FORUMU'NU İSTANBUL'DA DÜZENLEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile heyetlerarası toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir. Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmemizde özellikle savunma sanayii ve terörle mücadele alanında ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Son dönemde ilişkilerimizin aldığı ivme sevindiricidir. Afrika ile ilişkilerimizde Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma ve kazan kazan gibi ilkeler temelinde her alanda bütüncül bir ortaklık yaklaşımıyla hareket ediyoruz.

3. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenleyeceğiz. Foruma Angola'yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanınızın katılacağını memnuniyetle öğrendim. 17-18 Aralık'ta da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Zatı devletlerinin aramızda görmeyi özellikle arzu ediyoruz. Gelecek yıl 11-13 Mart tarihlerinde düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na katılımınızdan da ayrıca memnuniyet duyacağız.

Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları ikili ilişkilerimizi güçlendirme kararlılığımızın neticesidir. Hepsinden öte özellikle Türk Hava Yolları bildiğiniz gibi 13 Ekim itibarıyla Angola'ya doğrudan uçuşlara başladı. Bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştırıcı adımlar da insan ve ürün hareketliliğini artıracaktır. Bu konuda değerli dostum vize serbestisi konusunda süratle bu adımı atmamızda endişe yoktur dedi. Eğitim alanında 44 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı ile işbirliğimizi daha da geliştirmeye hazırız.

"SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TECRÜBE PAYLAŞIMIMIZI VE DAYANIŞMAMIZI GELİŞTİRECEK KURUMSALLAŞTIRACAKTIR"

Koronavirüs salgını sağlık alanında küresel dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Sağlık alanında işbirliği anlaşması tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek kurumsallaştıracaktır. En kısa zamanda imzalanmasında fayda görüyorum. Türk özel sektörü, hastane inşası ve yönetiminden ilaç satışı ve üretimine kadar geniş bir yelpazede işbirliğine hazırdır. Üç ay gibi kısa bir sürede karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyaretlerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri. Hele hele Türk Hava Yolları'nın artık uçuşları başlatmasıyla birlikte daha da kolaylaşacaktır.

Heyetler arası toplantımızın da ülkelerimiz arasında yeni bir sürecin başlamasına vesile olmasını diliyorum.