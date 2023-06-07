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Politika

Başkan Erdoğan'dan TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a tebrik
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kurtulmuş'u tebrik etti.

Erdoğan, tebrik mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen değerli yol arkadaşım Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Meclis Başkanı seçilmesi sonrası bizleri ziyaret etmesinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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