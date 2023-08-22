Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Demir yumrukla yüzleşecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mezun olanları tebrik ediyorum. 791'i subay, 319 kadın astsubay öğrencimizi mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Toplam 3 bin 810 evladımızı akademiden mezun etmiş oluyoruz.

Orduya yeni genç yetenekler ekliyoruz. Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız daha da güçlenecektir. 253 vatan evladını şehit verdiğimiz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Atamalardan müfredata kadar önemli değişikliklere gittik. Pek çok alanda olumlu gelişmeleri görüyoruz. Geçmişle kıyas dahi edilemeyecek seviyeye ulaştık.

Terörle mücadele ve asayişte daha tesirli sonuçlar alıyoruz. Teröre nefes aldırmıyoruz. Yalan ve propaganda ile kandırılıp dağa kaçırılan gençlerin sayısı azalıyor. Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır. Gördüğü destekler, teröristleri bekleyen acı akıbeti değiştiremeyecektir.

Teröristler ya Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Başka hiçbir yol yoktur.

Sadece terör örgütleriyle değil, düzensiz göç ve zehir tacirleriyle mücadelemiz güçlenerek devam ediyor. Vatandaşımızın huzuruna kast eden kim varsa hepsinin tepelerine biniyoruz. Türkiye'yi mülteci akımıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz.

Ege'de 700'e yakın umut yolcusunun ölüme terk edildiği bir ortamda biz tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri bu insanları ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle o dalgaların arasından kurtarıyoruz. Bu, Türk'ün merhamet duygusudur.

Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olanları da tespit edip süratle sınır dışı ediyoruz. Her türlü tedbiri alırken, ülkemiz ekonomisine katkı yapan döviz getiren yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz. Kültürümüzde olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine müsaade edemeyiz.

"1 milyon Suriyeli kardeşimiz huzurla vatanlarına dönebilecek"

Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzurla vatanlarına dönebileceklerdir. Askere, polise, jandarmaya ve sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkum olduğunu gayet iyi biliyoruz.