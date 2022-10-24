Başkan Erdoğan'dan TTB'ye 'kimyasal silah' tepkisi: Yargı harekete geçmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- (Assos ve Troya tünelleri)

50 dakikalık yol güzergahını 5 dakikaya indirmiştir.

- Hedefimiz yıl sonuna kadar bir milyon gencimizi çırak, kalfa ve usta olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesini sağlamak.

- Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir.

- Bartın'daki benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımların arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açmakta bulunuyor.

- (Azerbaycan ile ilişkiler) Bu kadar kısa sürede alınan mesafeye bakılınca Azerbaycan'la daha neler yapılabileceğini milletimizin taahhütüne bırakıyoruz.

- Bölücü terör örgütünün, zorla kopardığı evlatlarına kavuşmak için mücadele eden, cesur Diyarbakır annelerini selamlıyorum.

- Yarın, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsa projesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz.

- Anadolu Toprakları üzerinde, son bin yılda kurduğumuz 3. Devletimiz olan cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, diplomatik alanlarda zirveye çıkartacak adımın adını 'Türkiye Yüzyılı' koyduk.

- (Türkiye Yüzyılı) Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır.

- Türkiye Yüzyılı hedefimiz, sadece milletimizin refahını yükseltme gayesi taşımıyor. Aynı zamanda medeniyet ve kültür köklerimizi yeniden ihya edeceğimiz adımın adıdır.

- Sınırlarımıza saldıran, şehirlerimizi kana ve ateşe bulamaya çalışan terör örgütlerine kadar nice tehditle mücadele ettik.

- Engelleme çalışmalarının hepsinin üstesinden gelerek demokrasi ve kalkınma hedeflerimizi birer birer hayata geçirdik.

- 85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki: Gelin, Türkiye yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim.

- Ülkemizde halen faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz.

- İhtiyaç sahibi olmanın özellikle ötesinde, büyüğüyle, annesiyle, çocuğuyla, ailenin tamamını güçlendirecek çalışmalara önem veriyoruz.

- ( Türk tabipler birliği başkanının iddialarına ilişkin) TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk'le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum.