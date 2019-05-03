Başkan Erdoğan'dan Türkiye İttifakı tarifi: 82 milyonu buluşturma ideali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 75. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye ittifakı diyerek 82 milyon vatandaşını bir araya gelmesi idealini hayata geçirmeye çalıştığını belirtti. Erdoğan şunları söyledi: “Bazıları Türkiye ittifakı ifademizden fitne çıkarma gayretinde. Merhum Aliya İzzetbegoviç’in ‘Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir’ sözünü unutmadan, inancımıza sıkı sıkı sarılarak mücadele edeceğiz. TOBB çatı altında kucaklaşamıyorsa bunun hesabını verecek değilim.”

HİÇBİR ZAMAN KAÇMADIK

“Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. Onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik. Terör örgütüyle ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. Bazıları hemen Cumhur İttifakı alternatifi gibi göstererek fitne çıkartmaya çalıştı. Maruz kaldığımız ekonomik saldırılara cevap verme zamanıdır. İstihdam seferberliğimize destek vermek her iş insanımızın vefasının gereğidir.”

YENİ OYUNLAR OYNANDI

“Gezi olayları niye yapıldı. Bunlar Türkiye’ye diz çökertmek için atılan adımlardı. Yeni oyunlar da oynandı ama başarılı olamadılar. Terör artık eskisi gibi esmiyor. Güneydoğu’da artık bir huzur iklimi eskiyor. Şu anda burada, Güneydoğu Doğu’dan gelen arkadaşları var. Terör döneminde neler yaşadığınızı benden daha iyi biliyorsunuz. Sadece bu ay içerisinde 170’i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik.

İZMİR’DE 12 YPG’Lİ YAKALANDI

İşte yine operasyonlar çerçevesinde İzmir’de 12 YPG’liyi bu gece yakalamak suretiyle şu anda gözaltına almış bulunuyoruz. Güvenlik noktasında bunu başarmadan ekonomide de bunu yakalamak mümkün değil. İstikrar ve güven...

Bunları gerçekleştiriyoruz. Fırsatları doğru şekilde değerlendiremezsek ecdadımıza ve evlatlarımıza mahçup oluruz.”

TOBB 75. Genel Kurulu’na Başkan Erdoğan ile birlikte Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Devleti korumak aileyi korumakla mümkün

Başkan Erdoğan, “Devleti korumak aileyi korumakla mümkün olur. Başkaları gibi sosyal devletin istismarını yapmadık”dedi.