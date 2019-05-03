Başkan Erdoğan'dan Türkiye İttifakı tarifi: 82 milyonu buluşturma ideali
Başkan Erdoğan Türkiye İttifakı’nın 82 milyon vatandaşı kapsadığını belirtti, fitnecilere seslendi: Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 75. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye ittifakı diyerek 82 milyon vatandaşını bir araya gelmesi idealini hayata geçirmeye çalıştığını belirtti. Erdoğan şunları söyledi: “Bazıları Türkiye ittifakı ifademizden fitne çıkarma gayretinde. Merhum Aliya İzzetbegoviç’in ‘Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir’ sözünü unutmadan, inancımıza sıkı sıkı sarılarak mücadele edeceğiz. TOBB çatı altında kucaklaşamıyorsa bunun hesabını verecek değilim.”
HİÇBİR ZAMAN KAÇMADIK
“Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. Onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik. Terör örgütüyle ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. Bazıları hemen Cumhur İttifakı alternatifi gibi göstererek fitne çıkartmaya çalıştı. Maruz kaldığımız ekonomik saldırılara cevap verme zamanıdır. İstihdam seferberliğimize destek vermek her iş insanımızın vefasının gereğidir.”
YENİ OYUNLAR OYNANDI
“Gezi olayları niye yapıldı. Bunlar Türkiye’ye diz çökertmek için atılan adımlardı. Yeni oyunlar da oynandı ama başarılı olamadılar. Terör artık eskisi gibi esmiyor. Güneydoğu’da artık bir huzur iklimi eskiyor. Şu anda burada, Güneydoğu Doğu’dan gelen arkadaşları var. Terör döneminde neler yaşadığınızı benden daha iyi biliyorsunuz. Sadece bu ay içerisinde 170’i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik.
İZMİR’DE 12 YPG’Lİ YAKALANDI
İşte yine operasyonlar çerçevesinde İzmir’de 12 YPG’liyi bu gece yakalamak suretiyle şu anda gözaltına almış bulunuyoruz. Güvenlik noktasında bunu başarmadan ekonomide de bunu yakalamak mümkün değil. İstikrar ve güven...
Bunları gerçekleştiriyoruz. Fırsatları doğru şekilde değerlendiremezsek ecdadımıza ve evlatlarımıza mahçup oluruz.”
TOBB 75. Genel Kurulu’na Başkan Erdoğan ile birlikte Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı.
Devleti korumak aileyi korumakla mümkün
Başkan Erdoğan, “Devleti korumak aileyi korumakla mümkün olur. Başkaları gibi sosyal devletin istismarını yapmadık”dedi.
Medya organlarını ikaz ediyorum
Erdoğan, “Medya kadın programları adı altında ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orda bir sorun var demektir. Medyayı ikaz ediyorum” diye konuştu.
Erdoğan’dan 7. Aile Şurası’nda önemli açıklamalar
Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur
Başkan Erdoğan: Güçlü bir ülke olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır. Kişilik okuldan ve toplumdan önce ailede oluşturulur.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 7. Aile Şurası’nda konuştu. ‘Şimdiye kadar düzenlediğimiz şuralar ailenin karşılaştığı sorunların çözümünde hep belirleyici bir rol oynamıştır’ diyen Başkan Erdoğan, “Peygamber efendimiz istişare eden pişman olmaz buyuruyor. Devlet adamları olarak bizim daha sonra keşke dememek için burada samimiyetle dile getirilecek önerilere ihtiyacımız var” dedi.
TOPLUMUN KİLİT TAŞI
Erdoğan, “Biz aileyi toplumun kilit taşı olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. İnancımızda devletin beş temel vazifelerinden birisi de neslin korunmasıdır. Anayasamız aileyi Türk toplumunun temel taşı olarak tanımlamıştır. Devlet ailenin huzuru için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Güçlü bir ülke olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır. Kişilik okuldan ve toplumdan önce ailede oluşturulur” ifadelerini kullandı.
MİLLETİN TEMEL DAYANAĞI
Aileyi yaşatmadan ne devlet ne de millet yaşatılamayacağını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Bu yüzden aile milletimizin temel dayanağıdır. Kişilik toplumdan önce ailede oluşur. Birey sosyal hayatın kodlarıyla ilk kez ailede taşınır. Din, inanç, edep, saygı, sevgi önce ailede öğrenilir, öğretilir. Aile olmadan ne milleti ne de devleti yaşatabiliriz. Suç ve kötü alışkanlıklarda ilk siper ailedir. Aile ve devletin kaderi özdeşleşmiş, bir ve beraber görülmüştür. Aile bağları çözülmüş bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Bizim aile hassasiyetimizin gerisinde işte bu anlayış vardır. Son 60 yılda iki büyük kırılma yaşadık. Bunlardan ilki köyden 1960’lı yıllarda başlayan şehre yönelik kitlesel göçlerdir. Geniş ailenin yerini çekirdek aile yapısı almaya başladı. Aile bağları zayıfladı. Özellikle yeni nesiller hayatın zorluklarını göğüslemekte aile büyüklerinin birikimlerini kaybetmiş oldu.”
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