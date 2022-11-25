Başkan Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: Daha dur bu iyi günleriniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ'A TEPKİ: "DAHA DUR BU İYİ GÜNLERİNİZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Gaziantep Karkamış ziyareti hakkında da konuşan Erdoğan, "Particiklerden bir tanesi dün Gaziantep, oradan Karkamış'a geçmiş. Kalkmış orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca, ferasetiyle konuşur benim halkım, bugün bunun yeri değil, belediye başkanı dün buraya geldi, siz de siyaset yapmayın deyip kovdular. O da dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz. Kadın ve çocuk katili terör örgütü ile omuz omuza dolaşanlara inşallah 2023 bir ders yılı olacaktır. Sınırlarımızın ötesinde oluşturmakta olduğumuz güvenlik kuşağı ile milyonlarca masum kadın ve çocuğun da hakkını muhafaza ediyoruz. Bu kuşağı tüm sınırlarımız boyunca tamamlayarak hem vatandaşlarımızın hem orada yaşayanların geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacağız." dedi.