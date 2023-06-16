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Politika

Başkan Erdoğan'dan ''Vaniköy Camii'' paylaşımı: Medeniyetimize vefa borcumuzu ödüyoruz

Kasım 2020'de çıkan yangında zarar görmesinin ardından restore edilen Vaniköy Camii'nin resmi açılışı bugün yapıldı. Sosyal medya hesabından Vaniköy Camii hakkında paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihî binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz.' ifadelerini kullandı.

16 Haziran 2023 Cuma 19:43 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan ''Vaniköy Camii'' paylaşımı: Medeniyetimize vefa borcumuzu ödüyoruz
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Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir Üsküdar sakini ve âşığı olarak 2 buçuk yıl önce meydana gelen, bizim de yüreğimizi yakan Vaniköy Camii yangını sonrası malum çevreler hemen istismara başladılar.

Buranın yıkılacağını, ranta açılacağını iddia ettiler. Akla, vicdana, ahlaka sığmayan bir sürü tezvirat yaydılar.

Her zaman yaptıkları gibi yalanlarla, çarpıtmalarla, bühtanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar.

Biz bunların hiçbirine kulak asmadık.

Ata yadigârı bu nadide eseri "şehre vefa" misyonuyla yeniden ihya etmek için süratle harekete geçtik.

Camiler bizim kimlik kartımız, bizi binlerce yıllık şanlı mazimize bağlayan manevi köprülerimizdir.

Ecdat yadigârı eserlerimizi korumayı, köklerimizi ve manevi bağlarımızı muhafaza etmek bakımdan elzem görüyoruz.

İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla aynı zamanda geçmişten bugüne ve geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz.

Ayağa kaldırdığımız her eserimizle millet varlığımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz.

Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihî binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz.

Bizim her köşesinden, her bir taşından âdeta tarih fışkıran İstanbul'a olan sevdamız, muhabbetimiz ve sadakatimiz bir başkadır.

İstanbul'a minnet borcumuzu, bu kadim şehrin tarihî ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye devam edeceğiz.

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