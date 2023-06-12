Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj: Engel olunursa farklı projeye geçmek zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Seçimleri demokrasimize yakışır bir şölenle tamamladık. Yüzde 86 katılım ile gerçekleşen seçim demokrasi şöleniydi. Türk milletine yakışır şekilde gerçekleşmiş oldu. Milletimin teveccühü ile beş san daha görev üstlenmiş bulunuyorum . İlk yurt dışı ziyaretimizi Kıbrıs'a yapmak suretiyle geleneğimizi uyguluyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğim geleneğimizi sürdürüyoruz. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında törenimize eşlik edenlere teşekkür ediyorum.

Birçok sorunu ele aldık. Bunlardan biri elektrik naklinin sağlanması bu en önemli adımımız olacaktır. Bundan sonra KKTC 'de elektrik kesintisi sorunu kalmayacaktır.

"KIBRIS TÜRKLERİ HİÇBİR ZAMAN AZINLIK OLMAMIŞTIR"

Kıbrıs meselesi Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsemiştir. Kıbrıs Türklerinin haklı talepleri açık ve nettir. Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman azınlık olmamıştır. (Kıbrıs'ta) Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok. Eşit uluslararası statülerin teyidi bizim için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse, bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir.

"KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz boyutunu da ele aldık. Kıbrıs Türk tarafının hak ve çıkarlarını avunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'i ilgilendiren konularda konferans talebim ve atılan vizyoner adımlarımız karşılık bulmadı. Garantör ülke olarak her zaman diyaloğa açığız.

"SİLAHLANMAYA GİRİŞENLER RİSKLERİ İYİCE HESAPLAMALI"

Doğu Akdeniz'de silahlanmaya girişenler riskleri iyice hesaplamalıdır.

Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği bizim huzur ve güvenliğimizdir. Bütün imkanlarımızla KKTC'nin yanındayız.

"EGE BİR BARIŞ DENİZİ OLSUN"

Ege denizinden barışı engellemeye çalışanlar olursa farklı projeleri uygulamak zorunda kalırız. Ege denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını vermeli.