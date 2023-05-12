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Politika

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a kritik çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a dostluk mesajı gönderdi. Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Husumetleri bir kenara bırakabiliriz' dedi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem çağrısı yaptı.

12 Mayıs 2023 Cuma 13:36 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a kritik çağrı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'ye demeç verdi.

Gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Erdoğan, seçim zaferinden emin olduğunu söyledi.

"Meydanlardaki büyük mitingler buna işaret ediyor, halk arzusunu gösteriyor, biz de görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ardından bir hafta sonra 21 Mayıs'ta da Yunanistan'ın sandık başına gideceğini hatırlattı.

"Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz" dedi.

Husumetlerin iki ülkeyi de çok yıprattığını söyledi.

İki ülke ilişkilerinin, yeni bir dönemin başlangıcı olması arzusunu dile getirdi.

"Türkiye'den Yunanistan'a en kalbi dostluk selamlarımı gönderiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de mesaj gönderdi.

Dostluk çağrısı yaptı, "Miçotakis de benimle aynı izlenimleri ve duyguları aynen korumalı. O da sözünde dursun" dedi.

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