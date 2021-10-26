Başkan Erdoğan'dan ''Zengezur'' açıklaması

26 Ekim 2021 Salı 18:56 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 19:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Birinci Ağalı Köyünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bölgenin imarında alınan mesafe gurur ve umut vericidir"

"İşgalden kurtarılan bölgelerde yatırımlar hayata geçirdik"

"Türkiye olarak Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceğiz"

"Ermenistan sorunların çözümünde samimi olmalı"

"(Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir."



"Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir."



"(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır"



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarında bazı satırbaşları;

"Bizim birliğimiz sarsılmazdır. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği önemli bir faktördür"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünya için önemli bir figürdür"

"Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak. Bu tarihi biz birlikte (Türkiye ile) yazıyoruz. Bütün savaş döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz"

"Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir."

"Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır."

"Zengezur Koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Türkiye hem Azerbaycan Zengezur Koridoru'nun gerçekleşmesi için gerekli adımları atacak"

