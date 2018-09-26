Başkan Erdoğan’ı babama benzetiyorum

ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965’te suikasta kurban giden siyahi Müslüman lider Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz, Başkan Erdoğan’ın babasının mirasını temsil ettiğini söyledi. Şahbaz, Erdoğan ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti, “Özellikle insan onuru, merhamet ve toplumsal adalet adına konuşan böyle bir liderle bir araya gelmek, benim için büyük onurdur” ifadeleriyle dile getirdi.

TÜRKİYE BUDUR

Şahbaz, “İnsanlara ‘Dr. Aziz’in (Sancar) ne kadar kibar, mütevazi ve tarafsız olduğunu görüyorsunuz değil mi’ diye soruyorum. Farklı kökenlerden insanlar, kadınlar, çocuklarla görüşür. Onlara karşı asla bir ön yargısı yoktur. İşte insanlara ‘Türkiye budur.’ Diyorum. Türklerle bir araya gelmekten her zaman mutluluk duydum. Türk halkı gerçekten kibardır, insanların renkleri, cinsiyetleri veya başka şeyleriyle ilgilenmezler” dedi. Türkiye’nin insani yardım çabalarına da değinen Şahbaz, “Bir ülkenin 3,5 milyon mülteciye kapısını açmış olması, başka söze yer bırakmıyor çünkü dünyanın başka yerlerinde duvarlar inşa etmekten bahsedenler var veya merhameti anlamayanlar var.

DÜNYAYA ÖRNEK

Brian Stevens’ın ‘eşit adalet inisiyatifine’ atıf yaparak insanın gerçek yüzünün zenginlere değil, fakirlere muamelesiyle ortaya çıktığını vurgulayan Şahbaz, Türkiye deyince aklına kapılarını düşkün insanlara açmış bir ülke geldiğini ve Türkiye’nin savaş mağdurlarına gösterdiği muamelenin tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

HEPİMİZ KARDEŞİZ

Babası Malcolm X’in fikri mirasının ileriye taşınması ve korunmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Şahbaz, “Babamın mirası, her bir bireyin insanlığına işaret ediyor. Allah nezdinde hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla dinden, renkten, ırktan dem vurmuyor. Doğruyu yanlıştan ayırmaktan dem vuruyor. Yanlış bir şey gördüğümüzde onu değiştirmek için bir şey yapmalıyız. İşte bu yüzden özellikle Başkan Erdoğan’ın, saygıdeğer eşi ve kızları Esra’nın burada iken yanlarındayım, çünkü onun temsil ettiği şey bu” diye konuştu.

Malcolm X Amerika’da ırkçılığa karşı mücadelede sembol isimdi.