Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı prompter kullandığı için eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filenin Sultanları'nın maçını izlemek için gittiği Belgrad'da, Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap niteliğinde bir video yayınladı. Ancak Akşener, yaklaşık bir dakikalık konuşmasını prompter'dan bakarak okudu.
Başkan Erdoğan'ı her fırsatta eleştiriyordu! Akşener sosyal medyanın diline düştü
Akşener'in prompter okuması sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Kafasını sürekli sağa sola çevirdiği, gözleriyle sürekli yazıları takip ettiği ve zaman zaman duraksadığı görülen Akşener'in prompter okuması sosyal medyada eleştiri ve mizah dolu tweetlerin odağı oldu. Paylaşımın altına, "Prompter nasıl okunur dersi alın", "Bir dahakine prompter'ı kameranın yönüne koyun. Böyle gözler çok yana gitmiş", "Bu prompter'lerin kameralı olanı var ondan alın" gibi çok sayıda yorum yazıldı.