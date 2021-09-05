Başkan Erdoğan'ı her fırsatta eleştiriyordu! Akşener sosyal medyanın diline düştü

5 Eylül 2021 Pazar 17:25 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 17:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı prompter kullandığı için eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filenin Sultanları'nın maçını izlemek için gittiği Belgrad'da, Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap niteliğinde bir video yayınladı. Ancak Akşener, yaklaşık bir dakikalık konuşmasını prompter'dan bakarak okudu.