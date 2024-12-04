Başkan Erdoğan'ı işaret ettiler! Hilsum: Çözümün anahtarı Türkiye

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtarması dünyanın ilgisini bölgeye çekti.

Suriye haritası 5 günde değişti. Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı grupların Hama'ya doğru ilerleyişi devam ederken yabancı uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"TÜRKİYE SURİYE BARIŞININ ANAHTARIDIR"

İngiliz kanalına konuşan Lindsey Hilsum, Suriye'nin istikrarı konusunda Türkiye'nin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki çözümün anahtarı olduğunu belirten Hilsum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed'e yönelik davete vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylar öncesinden Esed'e çağrıda bulunarak Suriye'deki sorunları çözme konusunda iradesini ortaya koyduğunu belirten Hilsum, "Esed zalim bir adam. Rusya Lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelip böyle devam edemez diyebilir" açıklamasında bulundu.

Orta Doğu uzmanı Lina Khatib ise "Silahlı gruplar Rusya'ya açık bir açıklama yaptılar ve "Bizim kavgamız sizinle değil" dediler. Bu bana Suriye'deki güç paylaşımı konusunda Rusya ve Türkiye arasında bir noktada bir anlaşma yapılmasını istediklerini söylüyor" ifadelerini kullandı.

ESED'E SON UYARI: SİYASİ SÜRECE ANGAJE OLMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhaliflerin kısa sürede Halep'i almasıyla büyük mevzi ve güç kaybeden Esed'i uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken, öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını belirten Erdoğan, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini kaydetti.