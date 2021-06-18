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Politika

Başkan Erdoğan'ın açıklaması Rusya'yı panikletti! ''Ciddi meydan okuma''

Başkan Erdoğan'ın Karabağ ziyareti dönüşünde, 'Askeri üs konusunda daha sonra gelişme olabilir' açıklaması, Rusya'da ses getirdi. Rusya gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin yayımlanan haberlerde, 'Türkiye'nin Azerbaycan'daki üssü Rusya için tehlikeli bir meydan okuma olacak' ve 'Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs kurabilir.' başlıkları attı.

Reuters18 Haziran 2021 Cuma 15:46 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 15:46
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin "Azerbaycan toplumunda da Türkiye'nin askeri üssü konusunda ciddi bir talep söz konusu. Bu yeni anlaşma kapsamında askeri üs söz konusu olabilir mi? Şuşa Beyannamesi askeri üssü kapsıyor mu?" sorularına, "Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır." cevabını vermişti.

Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'da kurma potansiyeli olan askeri üssüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

KREMLİN: YAKINDAN GÖZLEMLİYORUZ

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kremlin yönetimi, Türkiye'nin bu hamlesi nedeniyle Rusya'nın kendi güvenliğini ve çıkarlarını teminat altına almak için adımlar atmasının gerekebileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatıştığı Güney Kafkasya'daki ortamı istikrarlaştırmak için Rusya'nın NATO üyesi Türkiye ile yakın iletişimde olduğunu ifade etti.

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