Başkan Erdoğan'ın başarısı kıtaları aştı! Flores: Türkiye'nin oynadığı role hayranım

Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti.

Türkiye ile iş birliği ve saygı temelinde bir ilişki inşa ettiklerini kaydeden Flores, bugün ileriye bakmaları gerektiği bir anda olduklarını söyledi.

Flores, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'larda Maya medeniyetini Türk devletiyle birleştiren şeyin ne olduğunu bulması için Meksika'ya temsilci gönderdiğini hatırlatarak Guatemala halkının Maya medeniyetinin torunları olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Atatürk'ün ve Osmanlı Devleti'nin her zaman ileriye baktığını anlatan Flores, bugün Türkiye ve Guatemala'nın liderlerinin de ileriye doğru bakmaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Flores, birlikte çok güzel bir köprü oluşturduklarını ve Türkiye ile diplomatik ilişkileri kutladıklarını aktararak "Önümüze bakacağız. Önümüzde dünya içerisinde birlik beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Ancak birlik beraberlikle gıda krizinin içerisinden çıkabiliriz." diye konuştu.

İki ülkenin medeniyetlerinin bir rolü olduğunu ve jeopolitik öneme sahip olduğu vurgulayan Flores, Guatemala olarak bu konferansa katılmalarının ileriye yönelik bakış açısı oluşturmak için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Flores, küresel sorunlara cevap bulmaları gerektiği bir zamanda yaşadıklarına dikkati çekerek Atatürk'ün vizyonuyla başlamaları ve ileriye doğru önemli bir adım atmaları gerektiğini dile getirdi.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmak istediğini de kaydeden Flores, "Çünkü (Atatürk) bize farklı düşünmeyi öğretti." diye konuştu.

Flores, Kovid-19 salgını sonrası bir dünyada olduklarını hatırlatarak "Burada tek vereceğimiz savaş, ekmeğimizi masaya koymak. Bugünkü ihtiyacımız bu." değerlendirmesini yaptı.

Guatemala'nın çok dirayetli bir ekonomiye sahip olduğunu kaydeden Flores, salgın sürecinde gayrisafi milli hasılasının yüzde 1,5 azalmasına rağmen ülkesinin yüzde 8'lik büyüme sağladığını söyledi.

Flores, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin vizyonunun da bunda çok önemli rol oynadığını belirterek Guatemala'nın Latin Amerika ülkeleri arasında en az dış borca sahip ülke olduğunun altını çizdi.

- "BUGÜNKÜ DÜNYA BİZE BİRLİK OLMAMIZI ÖNERİYOR"



Giammattei'nin Ukrayna'yı ziyaretine değinen Flores, "aktif egemenliğin" kendileri için çok önemli olduğunu ve bugün demokrasiyi savunmak zorunda olduklarını vurguladı.

Flores, ülkesinin önemli bir endüstriyel potansiyele sahip ve dünyanın en önemli şeker ve kahve üreticilerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Ticarete ve ticari ilişkilere değinen Flores, 11 yıl içinde ülkesinin büyüdüğünü ve çok yol katettiğini söyledi.

Flores, egemenlik kavramının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek "Biz olabileceğimizin en iyisi olmalıyız. Dünyanın hizmetinde olmalıyız. Bugünkü dünya bize birlik olmamızı öneriyor ama öncelikli olarak, değişim için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE, STRATEJİK BİR ORTAĞIMIZ VE DOSTUMUZDUR"



Guatemala'nın 2035 kalkınma planlarından bahseden Flores, zamanı geldiğinde herkesin Guatemala'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başkanlık edeceğini göreceğini söyledi.

Flores, Antalya Diplomasi Forumu'nda da (ADF) dijital diplomasinin ve metaversenin rolünü gördüklerini belirterek "Türk diplomasisi de hepimizin içerisinde yüzde yüz karşılıklı bir diplomasi." diye konuştu.

Türkiye'nin Guatemala'da bulunmasının çok önemli olduğunu kaydeden Flores, "Türkiye bizim için Guatemala'nın stratejik ortağı ve dostudur. Son 20 yıldır ikili ilişkilerimize baktığımızda, büyükelçilerimizin çalışmaları sayesinde bizim dış ticaretimizde önemli bir artış oldu. İki ülkemizin de jeopolitik köprü olduğunu kabul etmeliyiz. " dedi.

- "TÜRK DİPLOMASİSİNİN BURADA OYNADIĞI ROLE HAYRANIM"



Flores, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne de değinerek egemenlik ve barışın önemine vurgu yaptı.

Ukrayna savaşından sonra Türk diplomasisinin oynadığı rolün ne olacağının sorulması gerektiğini aktaran Flores, şöyle devam etti:

"Türk diplomasisinin burada oynadığı role hayranım. Dışişleri Bakanına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir anlaşmayı sağladılar ve dünyaya ümit bahşettiler. Bu çok önemli bir adım oldu hepimiz için, Türkiye için. Dünyaya ümit verdiniz. Türk diplomasisinin temsilcileri, siz ümit veriyorsunuz. Siz bu çatışmaları çözdüğünüzde nerede bir diplomaside sorun çözülmüyorsa Türkiye arabulucu olarak orada bulunuyor. Şimdi burada zor zamanlarda ve iyi zamanlarda Türkiye hep yanınızda oluyor."

- "TÜRKİYE, DÜNYANIN LOJİSTİK ZİNCİRİNİN BİR KÖPRÜSÜ"



Flores, Guatemala'nın birçok uluslararası kuruluşta temsil edildiğini belirterek "Tedarik zinciri ve lojistik zinciri içerisinde (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın bağlantı kurma konusunda müthiş bir başarısı var. Karayipler'e kadar gelen, dünyaya açılan bir başarısı var." dedi.

Türkiye'yi "çok önemli bir ülke" olarak nitelendiren Flores, "Bugün Türkiye nasıl bu kadar büyük bir ülke oldu? Bugün Türkiye, dünyanın lojistik zincirinin bir köprüsü. Bu, Guetamala'ya kadar ulaşmakta. Büyük Karayipler'de bu hepimiz için kalkınma gündemi. Güneyin kalkınma gündeminin bir parçası." değerlendirmesini yaptı.

Flores, Türkiye'nin büyük bir vizyonunun olduğunu ve bununla gurur duyulması gerektiğini belirterek "Eğer Atatürk bize bir şey öğrettiyse bunlar hayatta kalmak ve ileriye doğru gidebilmektir." diye konuştu.

İki ülkenin jeopolitik olarak önemli olduğunu vurgulayan Flores, ilişkilerin her zaman büyümeye ve aktif olmaya devam edeceğini söyledi.

Flores, en önemli kaynaklarının insan olduğuna dikkati çekerek "İlişkilerimizin özü şuna bağlı olmalı. Erdoğan'ın ve Giammattei'nin de dünyaya hediyesi bu olmalı. Kendimizi şuraya odaklamalıyız. Her zaman halklarımızın faydası için temsiliyetimizi devam ettirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Salonda bulunan büyükelçilerin "Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü" olduklarını kaydeden Flores, birlik ve beraberlik içerisinde bu dünyayı dönüştürme sorumluluklarının olduğunu dile getirdi.