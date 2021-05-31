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Politika

Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibashvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

DHA31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:16
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Garibashvili'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmelerde, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, mevcut iyi komşuluk münasebetlerinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü belirtildi.

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