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Politika

Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

DHA12 Ağustos 2021 Perşembe 06:53 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:53
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Geçiş sürecindeki Sudan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilecek Devlet Başkanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, kardeşlik bağları ve stratejik ortaklık temelinde şekillenen Türkiye- Sudan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde de bulunulacağı aktarıldı.

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