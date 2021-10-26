Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu büyükelçilere geri adım attırdı! Rahatsız oldular

26 Ekim 2021 Salı 07:49 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 07:59

Osman Kavala hakkında serbest bırakılması yönündeki çağrı, kamuoyunun gündemine oturdu.

10 büyükelçinin parmak sallayarak Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın kararlı duruşu, ABD'nin başını çektiği 10 büyükelçiye geri adım attırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için verdiği talimat sonrası büyükelçiler ortak bir bildiri yayınlayarak Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yaparak bir ülkenin iç işlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekti.

ERMENİLER KIZGIN

ABD büyükelçisinin öncülüğünde gerçekleşen bu bildiri sonrası Amerika'da sıkı bir Türkiye düşmanlığı yapan Ermeni lobileri çileden çıktı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F-16 üzerinden hastag açıp şu ifadeleri kullandı;

"BURASI LİSE SINIFI DEĞİL"

"Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır. ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye'ye jet yok."

TÜRKİYE DÜŞMANI KATİ PİRİ DE RAHATSIZ OLDU

Türkiye karşıtlığıyla bilinen AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçinin geri adım atmasından rahatsız oldu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in "Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Piri, bunun "utanç verici bir görüntü" olduğunu söyledi.

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