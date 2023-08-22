Başkan Erdoğan'ın KKTC sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri ile Kıbrıs Pile yolu üzerinde yaşanan gerginlik son birkaç gündür dünya basınınında geniş yer buluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yaptığı açıklamalarda bölgedeki halkın refahını düşündüğünü belirtirken, Avrupa'dan ise skandal tepkiler gelmeye başladı.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada Pile Yolu üzerinde yaşananlara değindi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınının da gündemine düştü.

Reuters, "Türkiye, BM Barış Gücü'nün Kıbrıs yol çalışmalarına müdahelesinin kabul edilemez olduğunu söyledi" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Aynı zamanda haberde Erdoğan'ın her daim KKTC'nin yanında yer almaya devam edeceğini belirttiğinden de bahsedildi.

Yahoo ise BM'nin Türkler tarafından yapılan inşaatların Kıbrıs'taki statükonun ihlali olarak nitelendirdiğini ifade etti. Ancak Kabine'nin ardından açıklama yapan Erdoğan'ın ise Türklere yönelik hiçbir 'hukuksuz' davranışa izin vermeyeceğini ifade ettiğinin de altı çizildi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınının da gündemindeydi. Haberin başlığında "Erdoğan, Kıbrıs'ta yol projesini bloke eden barış güçlerini kınadı" ifadelerine yer verildi. Haberin devamında Erdoğan'ın KKTC'nin yanında olacağına dair ifadelerinin de altı çizildi.

Greek City Times da gelişmeleri kaleme alan gazeteler arasındaydı. Haberde Erdoğan'ın Barış Gücü'nü eleştirdiği ifade edildi. Aynı zamanda Erdoğan'ın yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiğinden de bahsedildi.

ABC News da Yahoo gibi AP'ye dayandırdığı haberinde Başkan Erdoğan'ın yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini söylediğinin altı çizildi.

Barron's ise AFP'ye dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın "Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ana yurtlarına erişimini engellemek ne hukuki ne de insani" dediğinden bahsedildi.

Hollanda menşeili gazete olan HLN'nin de gündeminde Başkan Erdoğan'ın sözleri vardı. Erdoğan'ın Barış Güçleri'ni sert bir biçimde eleştirdiğini ifade eden gazete yaşananları 'insanlık dışı' olarak nitelendirdiğini belirtti.

Kabine Toplantısı'nın ardından "Türkiye olarak bölgesel ve küresel krizlerle kimi zaman ara bulucu, kimi zaman kolaylaştırıcı roller üstleniyoruz" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerilim ve macera peşinde koşmadan çıkarlarımızı korumanın, dünya barışına katkı sunmanın derdindeyiz. Hep söylediğimiz gibi bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde, petrolünde, altınında, yer altı ve yer üstü kaynağında gözümüz yok. Binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Nasıl bir başkasının hakkına el uzatmıyorsak, ülkemiz ve milletimizin ve kardeşlerimizin hakkının yenilmesine de seyirci kalmıyoruz.

Geçen cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir, ne insanidir. Barış Gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi, gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş, zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır.

Komşularımızla ilişkilerimizi karşılıklı olarak güçlendirmeye ve aramızdaki krizleri gidermeye çalıştığımız bir dönemde yapılan bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden beklenen istikrar bozucu davranışlar yerine, isminin hakkını vererek adadaki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır. Garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere adadaki emrivakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi Rum kesiminin hak, hukuk tanımaz, sürekli tek taraflı taleplerini dayatan uzlaşmaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. Hayata geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz devasa projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz.

Bu doğrultuda attığımız önemli adımlar arasında 2015 yılında devreye aldığımız su temin projesiyle 20 Temmuz'da hizmete açtığımız Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistini sayabiliriz. Aynı şekilde Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen sene kasım ayında Semerkant'ta anayasal ismiyle kucak açtı. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi gözlemci üyesiyiz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilikler açmaya hazırlanan ülkeler var."

Avrupa Birliği'nin KKTC'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların talihsiz olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zira açıklamayı yapan komiserin öncelikle halef selef oldukları zat ile irtibata geçmesini tavsiye ederim. Mücadelemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit egemenliği ve eşit uluslararası statüsü tüm dünya tarafından teyit edilene kadar sürecektir. Aynı şekilde güney sınırlarımızda hayata geçirilmeye çalışılan talihsiz oldubittilere karşı duruşumuzdan geri adım atmayacağız.

Türkiye'nin tüm haklı itirazlarına rağmen terör örgütleriyle iş birliğinden vazgeçmeyen sözde müttefiklerimize bu kararlılığımızı kabul ettirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin meşru güvenlik kaygılarıyla derin tarihi ve insani ilişkileri temelinde yürüttüğümüz harekatlarımıza her fırsatta yenilerini ekleyerek, sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.