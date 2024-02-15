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Politika

Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretine ilişkin Bakan Fidan açıklama

Bakan Fidan (Erdoğan'ın Mısır'a ziyareti ve Gazze'deki mevcut durum): Dün Mısır'a gerçekleşen ziyaret tarihi bir ziyaretti hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel ilişkilerin niteliğini derinden olumlu yönde etkileyen bir ziyaret oldu. Bölgesel ilişkiler ön plana çıkmakta, savunma sanayide ilişkiler ön plana çıkmakta. Geçtiğimiz yıllarda ihmal edilen ikili ilişkilerdeki açıkların kapatılması konusunda iki lider tarafından büyük bir irade ortaya kondu. Mısır ile Türkiye arasında bölgesel konular olarak bir takım ince konu; Gazze meselesi, Filistin-İsrail Barışı aynı zamanda Lİbya konusunda da yakından çalışmamız gerekiyor.

DHA15 Şubat 2024 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretine ilişkin Bakan Fidan açıklama
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, toplantıda konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Erdoğan'ın Mısır'a ziyareti ve Gazze'deki mevcut durum): Dün Mısır'a gerçekleşen ziyaret tarihi bir ziyaretti hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel ilişkilerin niteliğini derinden olumlu yönde etkileyen bir ziyaret oldu. Bölgesel ilişkiler ön plana çıkmakta, savunma sanayide ilişkiler ön plana çıkmakta. Geçtiğimiz yıllarda ihmal edilen ikili ilişkilerdeki açıkların kapatılması konusunda iki lider tarafından büyük bir irade ortaya kondu. Mısır ile Türkiye arasında bölgesel konular olarak bir takım ince konu; Gazze meselesi, Filistin-İsrail Barışı aynı zamanda Lİbya konusunda da yakından çalışmamız gerekiyor."

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