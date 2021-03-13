AA 13 Mart 2021 Cumartesi 14:37 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladığını ve enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme sözü verdiğini bildirdi.

Haberde, Erdoğan'ın İstanbul'da iş dünyasına seslendiği, kamu harcamalarını ve cari açığı düşürme vaadinde bulunduğu aktarıldı.

Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını duyurduğu kaydedilen haberde, piyasaların, enflasyonu dizginlemek için faizleri yükselten, geleneksel ve sıkı bir para politikasına geri dönüşün sinyallerini veren yeni ekonomi ekibine olumlu tepki gösterdiği anımsatıldı.

Reuters haber ajansı da Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin haberi, "Erdoğan, ekonomik reform planında enflasyonu ve kamu maliyesini hedefliyor" başlığıyla verdi.

Ekonomide yeni dönem! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Vergi muafiyeti geliyor Merakla beklenen paket kapsamında enflasyonun düşürülmesine ve kamu maliyesinin sıkılaştırılmasına yoğunlaşılacağı belirtilen haberde, Erdoğan'ın Türkiye'nin yatırım, istihdam ve ihracat kaynaklı verimlilikle potansiyel büyümesini artıracağını söylediği aktarıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İthalatın azaldığı, katma değerli ihracatın olduğu bir ulusal ve yerli ekonomiyi hedefleyeceğiz." sözlerine yer verildi.

Şirketlerin tahvil ihraçlarını desteklemek amacıyla Tahvil Garanti Fonu'nun kurulacağı bildirilen haberde, küçük işletmelere devlet destekli krediler sunulacağı kaydedildi.

Haberde, Erdoğan'ın paketin özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde hazırlandığını, uluslararası yatırımcıların gündeme getirdiği sorunlar dikkate alınarak vergi politikalarının basitleştirileceğini söylediği aktarıldı.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa uygulanacak vergi muafiyetini ve enflasyonla mücadele için alınacak tedbirleri açıkladığını aktardı.

Erdoğan'ın enflasyonun tek haneye indirilmesinin temel hedeflerden biri olarak belirlediğine işaret edilen haberde, enflasyonu düşürmek amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kurulacağına işaret edildi.

Alman haber ajansı DPA ise haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi reformla ekonomiyi iyileştirmek istediğini kaydetti.

Erdoğan'ın vergi muafiyeti ve küçük işletmelere yönelik uygun fiyatlı kredilerin yanı sıra kamu harcamalarında kesintiye gitmenin de dahil olduğu bir dizi reform açıkladığı belirtilen haberde, 850 bin küçük işletmenin gelir vergisinden muaf tutulacağı ifade edildi.

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuda harcamaları kontrol altında tutma sözü verdiğini belirterek, Erdoğan'ın enflasyon oranını yüzde 10'un altına indirmek ve uzun süren bir kargaşadan sonra güvenilirliği yeniden inşa etmek istediğini aktarıldı.

Haberde, Erdoğan'ın tek haneli enflasyona ulaşma çalışmalarına öncelik verdiği ve Fiyat İstikrarı Komitesi'nin oluşturulacağı kaydedildi.

Planlar arasında kamuda fiyat ve vergi artışlarının hükümetin hedeflediği enflasyona endekslenmesi ve lira cinsinden tahvil ihraçlarının artırılmasının yer aldığına işaret edilen haberde, bütçe dışı harcamaların kaldırılacağı, kamu ihale sürecinde reforma gidileceği ve bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) oranını önceki hedef olan yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e düşürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Haberde, Erdoğan'ın "Bu dönemde uygulayacağımız kamu maliyesi reformları bizi diğer birçok ülkeden olumlu yönde ayıracaktır. Yeni bir başarı hikayesi yazmaya kararlıyız." sözleri de yer aldı.