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Politika

Başkan Erdoğan'ın Putin'e yaptığı teklife ilişkin Kremlin'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında İstanbul'da bir görüşme yapılmasına yönelik teklifini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirterek “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki müzakereler için çok iyi koşulların düzenlenmesinde oldukça büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Ancak Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor” dedi.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında İstanbul'da bir görüşme yapılmasına yönelik teklifini değerlendiren Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus ile Ukraynalı heyetler arasındaki müzakereler için çok iyi koşulların düzenlenmesinde oldukça büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir barış sürecinin başlatılması için de çaba sarf ediyor." diye konuştu.

Peskov, Türkiye'nin böyle bir sürecin başlatılması için siyasi irade de gösterdiğini vurgulayarak "Ancak Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete de değinen Peskov, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi.

Peskov, doların güvenilir bir rezerv para birimi olmadığını belirterek "Bu endişe artık çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki doları basan ülke, bu para birimine olan güveni sarstı." dedi.

Çok sayıda ülkenin ticarette doların payını azaltmak ve ulusal para birimlerinin payını artırmak istediğini anlatan Peskov, "Aynı şey Türkiye ile ilişkilerimizde de oluyor. Gaz tedarikimizin bir kısmının ruble ile ödenmesi için İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık. Ulusal para birimlerinin payının artmaya devam edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Kremlin
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