Milli Savunma Bakanlığı'nın Suriye gündemi ile Rusya'ya gönderdiği heyet temaslarını tamamladı

Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye’deki gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak amacıyla Rusya’ya gönderilen heyet, temaslarını tamamladı.

Rusya’dan bir heyetin de bugün Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Heyet, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na giderek Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı” ifadeleri kullanıldı.