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Politika

Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajı Yunanistan'da gündem oldu: Eşi benzeri görülmemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e gönderdiği tebrik mesajı Yunanistan'da gündem oldu. 'Türkiye'den Yunanistan'a dostluk atağı' başlığını kullanan Yunan basını, 'Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor' ifadelerine yer verdi.

Star Gazetesi26 Mart 2023 Pazar 10:46 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajı Yunanistan'da gündem oldu: Eşi benzeri görülmemiş
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Türkiye'nin 25 Mart Yunanistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Atina hükümetine gönderdiği tebrik mesajı Yunanistan'ı şaşırttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği kutlama mektubu Yunanistan'da gündemin birinci konusu oldu.

Türkiye tarafından gönderilen mesajda Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde hüküm süren mevcut olumlu dinamiklere daha fazla katkıda bulunma kararlılığı beyan edildi.

Depremlerin ardından Türkiye'ye gösterdikleri dayanışma ve yardım için Yunan hükümetine ve Yunan halkına bir kez daha teşekkür edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Ülkelerimiz arasındaki ilişki ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde ortak çabalarımızla daha da gelişeceğine inanıyorum. Bu vesileyle, hem sizin kişisel sağlığınız ve esenliğiniz hem de Yunan halkının sağlığı ve esenliği için en iyi dileklerimi tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.

Yunan medyası, Türkiye'nin bağımsızlık günü mesajını sürpriz olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubuna geniş yer ayıran Yunan medyası, "Türkiye'den Yunanistan'a dostluk atağı' başlığını kullanarak, "Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor" ifadelerine yer verdi.

Haberde iki ülke arasında buzların eridiği ve bunda Türkiye depremi ve Yunanistan'daki tren faciasında liderlerin attığı adımların etkili olduğu vurgulandı.

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