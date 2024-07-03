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Politika

Başkan Erdoğan'ın teklifine Putin'den olumlu cevap: Muhakkak geleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'ye davet etti, Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi. Rusya Lideri Putin, 'Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık' dedi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın teklifine Putin'den olumlu cevap: Muhakkak geleceğim
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Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Erdoğan ile görüşmekten memnuniyetini dile getirerek, "Sizinle sürekli temas halindeyiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerdeki durum, bölgedeki ve dünyadaki durum hakkında düzenli olarak görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ancak uzun zaman görüşemedik. Görüşmemizden memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

İkili ilişkilere değinen Putin, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Geçen birkaç ayda ikili ticaret hacminde küçük bir düşüş kaydedildi ancak yine de oldukça yüksek seviyede, 55 milyar dolar civarında." dedi.

Putin, Türkiye ile ortak projelere ilişkin, "Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Yeni projeler de planlanıyor. Bundan ve geçen yıl yaptığımız çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek, yakın gelecekte atacağımız adımları belirlemek için sizinle bir araya gelmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında turizm alanındaki ilişkilere de değinen Putin, "Geçen yıl 6,3 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık. Vatandaşlarımıza Türkiye'de sağladığınız elverişli şartlar için size teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'yi mutlaka ziyaret edeceğini söyledi.

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