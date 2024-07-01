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Politika

Başkan Erdoğan'ın yurtdışı temasları öncesi kritik Kabine toplantısı İşte masadaki başlıklar...

Temmuz ayının ilk kabinesi toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışı temasları öncesinde bakanlarla bir araya gelecek. İç ve dış politika, terörle mücadele ile ekonomide yaşanan gelişmeler masada olacak.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 10:49 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın yurtdışı temasları öncesi kritik Kabine toplantısı İşte masadaki başlıklar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının başlıca gündemi ekonomi olacak. Ekonomideki son görünüm değerlendirilecek Gri listeden çıkma kararının ardından beklentiler masaya yatırılacak.

YARGI PAKETİ ELE ALINACAK

Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu yargı paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek. Sıcak havaların etkisiyle yurt genelinde artan orman yangınları da masada olacak.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ YOĞUN

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan, Azerbaycan ve ABD ziyaretlerinin hazırlıkları ve yürütülecek diplomasi mesaisi de gözden geçirilecek.

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