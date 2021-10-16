Başkan Erdoğan'ın ziyareti dönüm noktası olacak! Petrolden savunmaya ticaret yelpazesi genişliyor

AA 16 Ekim 2021 Cumartesi 12:25 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 13:57

Büyükelçi Ay, AA muhabirine verdiği mülakatta, Angola ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son yıllarda yaşanan gelişmeleri ve ziyarete ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun temmuz ayındaki Türkiye ziyaretiyle ikili ilişkilerin ivme kazandığını belirten Ay, Angola'nın ekonomide kaynak çeşitliliği yaratma çabası içinde olduğunu ifade etti.

Ay, ziyaret sırasında altyapı projelerine ilişkin anlaşmaların imzalanabileceğini, çok sayıda şirketin Angola makamlarıyla çeşitli alanlardaki yatırım projeleri için yakın temasta olduğunu dile getirdi.

- HEDEF ÇOK YÖNLÜ İŞ BİRLİĞİ

Büyükelçi Ay, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'nun göreve geldiği 2017 yılından bu yana Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını, temmuz ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin de bu yöndeki siyasi iradenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Lourenço'nun 11 bakanla birlikte geldiğine dikkati çeken Ay, her ne kadar ekonomik konular gündeme gelse de çok yönlü bir iş birliği kurulmak istendiğini ifade etti.

Ay, "İlişkilerimizin eğitimden güvenliğe, sağlıktan tarıma ve ulaştırmaya tüm alanlarda güçlendirilmesinin ortak hedefimiz olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

- "DÖNÜM NOKTASI"

"Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Lourenço'nun ülkemizi ziyaretinin ardından büyük ivme kazanan ikili ilişkilerimiz açısından bir dönüm noktasını teşkil edecek." ifadesini kullanan Ay, Angola'nın petrole bağımlı kalmadan ekonomik kaynak çeşitliliğini yaratma çabasında olduğunu belirtti.

Ay, Angola'nın yeni iş birliği ortakları arayışında Türkiye'nin ön plana çıktığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın yapacakları ziyaret sırasında da geniş bir yelpazedeki konuların ayrıntılı şekilde ele alınması ve somut adımların atılmaya devam edilmesi bekleniyor." diye konuştu.

- THY'NİN DOĞRUDAN UÇUŞLARI BAŞLADI

İki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyeli yansıtmadığını söyleyen Ay, THY'nin İstanbul-Luanda uçuşlarının 13 Ekim 2021 itibarıyla başladığını, bunun hem iki ülke iş insanları arasındaki temas açısından hem de kargo taşımacılığı açısından büyük yarar getireceğini ifade etti.

Ay, iki ülke arasındaki ticarete ilişkin ise şunları kaydetti:

"Angola'ya ihraç ettiğimiz ürünler arasında buğday unu, makarna ve gıda ham maddelerinin yanı sıra tarım ve gıda sektöründe kullanılan değirmen makineleri, plastik şişe ve ambalaj, beyaz eşya ve mobilya gibi farklı ürünler bulunuyor. Gelecekte bu ürünlerin zenginleşmesini ve özellikle tekstil ürünlerinin Angola piyasasına daha rahat girmesini bekliyoruz. Öte yandan, Angola'dan ithal ettiğimiz ürünler arasında dönemsel nitelikte olmak üzere ham petrol ve sıvılaştırılmış gaz ile kereste, buğday kepeği ve alüminyum gibi ürünler dikkati çekiyor."

- YENİ ANLAŞMALAR İMZALANABİLİR

Ziyaret sırasında altyapı projelerine ilişkin yeni anlaşmaların imzalanabileceğini belirten Ay, Türk özel sektörünün küresel düzeyde ve özellikle Afrika kıtasında bu tür yatırım projelerinde son derece etkin ve tecrübeli olduğuna işaret etti.

Ay, "Halihazırda azımsanmayacak sayıda önemli şirketimiz Angola makamlarıyla çeşitli alanlardaki yatırım projeleri için yakın temasta. Cumhurbaşkanı Lourenço'nun Türkiye ziyareti sırasında yapıldığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında da gerçekleştirilmesi planlanan iş forumunda bu temasların bazı sonuçlarını görebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

- SAVUNMA ALANINDA DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Savunma alanındaki iş birliklerinin ülkeler arasındaki ilişkilerin stratejik boyutlarını derinleştiren ve güçlendiren unsurlar olduğuna dikkati çeken Ay, Angola Savunma Bakanının temmuz ve ağustos aylarında Türkiye'ye geldiğini ve her iki ziyaret sırasında da Savunma Sanayii Başkanlığında görüşmelerde bulunduğunu dile getirdi.

Ay, "Önümüzdeki dönemde savunma alanındaki ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve ülkemizin savunma sanayisindeki yükselen performansının Angola'da da yankı bulması şaşırtıcı olmamalı." ifadesini kullandı.