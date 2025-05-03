Rum yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, Türkiye'nin adada iki egemen devlete dayalı çözüm arayışının göstergesi olarak nitelendirdi.
Letimbiotis, ziyaretin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve Türkiye'nin son dönemdeki açıklamalarıyla örtüştüğünü, gelişmeleri "yüksek teyakkuz"la izlediklerini belirtti.
DIŞ DESTEK ARAYIŞINA GİRDİLER
Rum Sözcü, gelişmeler karşısında Avrupa Birliği kurumları ve diğer uluslararası aktörlerle diplomatik temaslarının sürdüğünü açıkladı.