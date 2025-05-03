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Politika

Başkan Erdoğan'ın ziyareti paniğe sevk etti: Gelişmeleri yüksek teyakkuzla izliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) dış destek arayışına sevk etti. Rum yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye'nin son dönemdeki açıklamalarıyla örtüştüğünü, gelişmeleri “yüksek teyakkuz”la izlediklerini belirtti.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın ziyareti paniğe sevk etti: Gelişmeleri yüksek teyakkuzla izliyoruz
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Rum yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, Türkiye'nin adada iki egemen devlete dayalı çözüm arayışının göstergesi olarak nitelendirdi.

Letimbiotis, ziyaretin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve Türkiye'nin son dönemdeki açıklamalarıyla örtüştüğünü, gelişmeleri "yüksek teyakkuz"la izlediklerini belirtti.

DIŞ DESTEK ARAYIŞINA GİRDİLER

Rum Sözcü, gelişmeler karşısında Avrupa Birliği kurumları ve diğer uluslararası aktörlerle diplomatik temaslarının sürdüğünü açıkladı.

  • KKTC Yerleşkesi Açılış Töreni
  • TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni
  • GKRY
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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