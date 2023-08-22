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Politika

Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin önemine vurgu yaptı: Sürekli bir işbirliğine ihtiyacımız var

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hızla ilerlediğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinin zeminini hazırlamak için iki taraf arasında ortak anlaşmalar imzalanmasını temenni ettiğini belirtti. Hüseyin, 'Görüşmemizde su meselesine de değindik. İki ülke de iklim değişikliğinden etkileniyor. İklim değişikliği ve kuraklık Irak'ta tarım ve ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu alanda (su meselesi) ortak ve sürekli bir işbirliğine ihtiyacımız söz konusu.' dedi.

AA22 Ağustos 2023 Salı 23:21 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin önemine vurgu yaptı: Sürekli bir işbirliğine ihtiyacımız var
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Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında görüştükten sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın Bağdat ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Hüseyin, talepleri üzerine bu ziyareti yerine getirdiği için Bakan Fidan'a teşekkür etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki önemli konulara değindiklerini aktaran Hüseyin, şöyle devam etti:

"Irak ile Türkiye ilişkileri iki taraf için de önemli. Türk hükümeti ve bakanlıklarıyla sürekli görüşmeler aracılığıyla bu ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyoruz. Coğrafi, insani, tarihi ve kültürel ortaklıklarımız bu ilişkilerimizin temelini oluşturuyor."

Iraklı Bakan, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere de işaret ederek, "Türkiye ile ticari ilişkilerimiz hızlı şekilde ilerledi ve gittikçe gelişmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Irak, yabancı güçlerin komşulara saldırı yeri değil

Fuad Hüseyin, Irak Anayasası'nın hiçbir yabancı silahlı yapının (terör örgütü PKK) Irak'ı komşu ülkelere karşı saldırı yeri olarak kullanmasına izin vermediğini ve kendilerinin de Anayasa'yı uygulama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen Irak ziyaretine ilişkin ise Iraklı Bakan, şunları kaydetti:

"Ekselansları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinin de zeminini hazırlamak için iki taraf arasında ortak anlaşmalar ve mutabakat zaptlarını hızlıca imzalamamızı temenni ediyorum."

Hüseyin, iki ülkenin de iklim değişikliğinin yansımalarından etkilendiğini ifade ederek, "Görüşmemizde su meselesine de değindik. İki ülke de iklim değişikliğinden etkileniyor. İklim değişikliği ve kuraklık Irak'ta tarım ve ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu alanda (su meselesi) ortak ve sürekli bir işbirliğine ihtiyacımız söz konusu." dedi.

Irak petrollerinin Türkiye üzerinden ihraç edilmesi konusunda da Hüseyin, petrolün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye'ye Cihan Boru Hattı'na ihraç edilmesi sorununun çözülmesi temennisinde bulundu.

Hüseyin, Irak'ta 850 Türk şirketinin faaliyet gösterdiği bilgisini vererek, söz konusu Türk şirketlerinin inşaat ve imar alanında çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında giriş vizesi konusunun da gündeme geldiğini belirterek, iki tarafın da bu konuda kolaylık sağlaması gerektiğine işaret etti.

Hüseyin, görüşmede ayrıca Avrupa'daki İslam karşıtı eylemlerin artışının da masaya yatırıldığını aktararak, "Avrupa'da yaygınlaşan ve tehlikeli boyuta varan İslamofobi meselesi konusunda da ortak çalışmalar yürütmeyi görüştük." diye konuştu.

  • Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin
  • ırak
  • dışişleri bakanı hakan fidan

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