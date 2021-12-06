Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle yeni anlaşmalar yolda! Körfez ve Orta Doğu'ya etkileri olacak

AA 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:36 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:25

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Göksu, "Toplantıda Türkiye ile Katar arasında ticaret, yatırım, kalkınma, kültür, gençlik, spor, diplomasi, sağlık, din işleri ve medya iş birliği gibi bir dizi anlaşmanın imzalanması planlanıyor." dedi.

Türkiye-Katar ilişkilerinin, köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına dayandığını vurgulayan Göksu, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda hızla geliştiğini, yapılan karşılıklı ziyaretlerin de söz konusu ilişkiye ivme kazandırdığını vurguladı.

Büyükelçi Göksu, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle bölgede yaşanan yeni açılımların ve atılan uzlaşı adımlarının ışığında, yapılacak yeni anlaşmaların ortak bağlarımızı daha da güçlendireceğine inancımız tamdır.

Dolayısıyla, Doha ile Ankara arasındaki ikili gelişmeler mutlaka Körfez ve Orta Doğu'daki büyüme, huzur ve istikrara yansıyacaktır. Türkiye ve Katar, her zorlu koşulda birbirine sahip çıkan iki kardeş ülkedir ve her düzeyde güçlü ilişkilere sahiptir."

- Katar ve Türkiye bölgenin çıkarı doğrultusunda yakın iş birliği içinde

Göksu, iki ülke arasında, bölgesel ve uluslararası konularda yakın iş birliği bulunduğunu ifade etti.

"Yüksek Stratejik Komite toplantıları çerçevesinde şu ana kadar iki ülke arasında toplam 68 anlaşma ve protokol imzalandı." hatırlatmasında bulunan Büyükelçi, "Bunlardan 6'sı kuruluşundan bu yana komite toplantılarında yapılan ortak siyasi bildiriler olup; ekonomi, sanayi, savunma, güvenlik, yatırım, enerji, kültür, fikri mülkiyet, eğitim ve gençlik gibi birçok alanı kapsıyor." diye konuştu.

Büyükelçi Göksu, Türkiye ve Katar arasında düzenli aralıklarla gerçekleştirilen Yüksek Stratejik Komite toplantılarının, iki ülke arasındaki en üst düzey istişare mekanizması olarak belirlendiğini ve bunun ikili ilişkilerin gücü ve boyutunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olduğunu dile getirdi.

Katar ile Türkiye arasındaki güçlü ve sağlam tarihi bağlar dikkate alındığında, her alanda yürütülen iş birliğiyle geleceğe daha güvenle baktıklarını ifade eden Göksu, şunları aktardı:

"Tarihi ve kültürel yakın bağlara sahip Türkiye ve Katar, ikili ilişkilerine ilaveten, uluslararası meselelerde de örnek alınacak bir iş birliği sergiliyor. Eminim önümüzdeki dönem bu örnek iş birliği daha fazla alana yayılacak."

- Türkiye-Katar arasında ekonomik ve ticari ilişkiler

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında da Büyükelçi, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmasıyla, ilişkiler eşi görülmemiş bir gelişmeye tanık oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Katar'a yaptığı başlıca ihracatın elektronik eşya, mobilya, halı, inşaat malzemeleri, mücevherat olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Göksu, Katar'dan Türkiye'ye yapılan en önemli ithalatın ise işlenmemiş alüminyum, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve plastik ürünler olduğunu söyledi.

Göksu, "Türkiye'de 183 Katarlı firma bulunurken, Katar'da 47'si yüzde 100 Türk sermayeli 711 Türk firması ve Katar Serbest Bölgesi'nde kayıtlı 15 firma bulunuyor." dedi.

- Karşılıklı yatırım

Büyükelçi Göksu, Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının bugünkü değerinin 33,2 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin Katar'daki yatırımlarının bugünkü değerinin ise 32 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Türk müteahhitlik sektörünün Katar'da üstlendiği projelerin toplam değerinin 18,6 milyar dolara ulaştığını, Katar'ın en çok proje üstlenilen sekizinci ülke konumunda olduğunu aktaran Göksu, 2019 yılında 1,2 milyar dolar, 2020 yılında ise 567 milyon dolarlık proje tutarına ulaşıldığını kaydetti.

- Siyasi uyum

Türkiye ve Katar ilişkilerinin yüksek düzeyde istişare edilmesi için kurulan Stratejik Komitenin her yıl toplanması, güçlü ikili ilişkiler kurulduğunun en önemli göstergesi.

Toplantı, iki ülke arasında güçlenen ve çeşitlenen stratejik ilişkileri yansıtırken, iki kardeş ülkenin stratejik ortaklığını perçinliyor.

Ankara ve Doha arasında Suriye, Libya, Yemen ve Irak dahil birçok konu hakkında siyasi uyum ve fikir birliği bulunuyor.

Artan ekonomik iş birliği ve siyasi uyum ışığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Temim arasında düzenlenen zirvelerde Orta Doğu'daki önemli konulara ve krizlere kalıcı çözümler ve gelecek vizyonu çizilirken, özellikle gerginliğin yüksek olduğu dönemlerde gözler bu toplantıya çevriliyor.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle bugün Katar'a gidecek.

Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. İki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na başkanlık edecek.

Ziyaret kapsamında, Erdoğan ve Şeyh Temim, Türkiye-Katar ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacak. Toplantıda, Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda gelişen ve büyüyen ikili ilişkiler çerçevesinde 26 Kasım 2020 tarihinde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı" Ankara'da düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantılarının ilki 2015'te Doha'da, ikincisi 2016'da Trabzon'da, üçüncüsü 2017'de Doha'da, dördüncüsü 2018'de İstanbul'da, beşincisi 2019'da Doha'da düzenlenmişti.