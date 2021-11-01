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Politika

Başkan Erdoğan'la görüşme sonrası açıklama: Kilit öneme sahip

AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama yaptı.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 07:44 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 07:44
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından "Bölgesel istikrar ve güvenlik için diyalog, kilit öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan ile Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Michel, bunun dışında Afganistan, Libya ve daha geniş bir bölgedeki gelişmeleri görüştüklerini bildirdi.

Michel, "Bölgesel istikrar ve güvenlik için diyalog, kilit öneme sahip." ifadesini kullandı.

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