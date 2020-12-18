Başkan Erdoğan'la ilgili hadsiz sözler sarf eden CHP'li Özgür Özel'e tepki yağdı

18 Aralık 2020 Cuma 14:19 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 14:19

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf etti.

Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan cevap geldi. Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Diktatör var diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİLİ ÜNAL'DAN ÖZEL'E SERT TEPKİ

AK Partili Mahir Ünal, CHP'li Özel'in açıklamalarına sert tepki göstererek, "Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz?" ifadelerini kullandı.

"YİNE YENİLECEKSİNİZ"

"18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz" diyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin"

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Özel'in çizgiyi aşan açıklamaları sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Twitter'da yorum yağmuru yapan vatandaşlar, "Partisinin teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan Özgür Özel iyice haddini aşarak Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.