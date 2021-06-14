Başkan Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Miçotakis'den çarpıcı Türkiye itirafı: Kabul ediyorum

Star.com.tr 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:46

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi France24'e Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye ile farklılıklarının olduğunu belirten Miçotakis, "Bu bir sır değil ve en önemli farkımız deniz bölgelerimizin sınırlandırılması meselesi. Bu, onlarca yıldır var olan bir konu. Artan gerilimlere başvurmadan farklılıkları ortadan kaldırmak için çalışmalıyız. Bunu yapmak için ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmamız gerekiyor ve bunun uluslararası hukukun sağladığı şeylere ve elbette iyi komşuluk ilişkilerine dayandırmamız gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE İLE ORTAK EKONOMİK ÇIKARLARIMIZ VAR"

Türkiye ile ortak ekonomik çıkarlarının olduğuna vurgu yapan Miçotakis, "Türkiye ile yan yana yaşayacağız. O yüzden, anlaşamadığımız zamanlarda bile bir yol bulmalıyız, tartışmaya ve anlaşmazlıklarımızı medeni bir şekilde yönetmeye devam etmeliyiz. Aynı çevresel kaygılara sahip olmalıyız. Sonuçta iklim değişikliği tüm Doğu Akdeniz ülkeleri için bir tehdit" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÖÇ SORUNUYLA MÜCADELE ETTİĞİNİ KABUL EDİYORUM"

Mülteci sorununa da değinen Miçotakis, "Türkiye ile bir çözüm bulmalıyız. Bunu geçmişte yaptık. Türkiye'nin şu anda milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını ve göç sorunuyla mücadele ettiğini tamamen kabul ediyorum" dedi.

Star.com.tr