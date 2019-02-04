Başkan, Kral'ı ağırladı

Görüşme öncesi Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı’daki konutlarından Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan’ın ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi.Başkan Erdoğan ve eşi konuklarını kapıda karşıladı. Saat 11.30’da başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.Daha sonra Kral 2. Abdullah ve eşi Boğazın güzelliğini seyretti. Başkan Erdoğan, saat 16.30 sıralarında Vahdettin Köşkü’nden çıkarak İstanbul’da Tarihi Çengelköy Çınaraltı Çay Bahçesi’ne gitti ve burada vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan burada bir süre kendisine ikram edilenleri kabul etti. Vatandaşlarla birlikte çay içen Erdoğan, Tarihi Çengelköy Çınaraltı Çay Bahçesi’nde yaklaşık 1,5 saat İstanbullularla vakit geçirdi.

TAZİYE TELEFONU

Öte yandan Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.