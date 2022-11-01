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Politika

Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya 'Yunanistan' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini iletti.

1 Kasım 2022 Salı 16:45 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya 'Yunanistan' uyarısı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini ifade etti.

Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Almanya Başbakanı Scholz
  • Gümrük Birliği

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