Başkanımızın talimatı: Gönül belediyeciliği

Özhaseki, “Burada sizin huzurunuzda itiraf ediyorum ki ömrümde bu kadar davasına inanmış adam görmedim. Gecesi gündüzü yok, korkusu yok, sadece davası var. Bir tek Allah’tan korkuyor, onun huzurunda rükuya eğiliyor. Onun dışında bütün dünyaya meydan okuyor” dedi.

EN ESKİ YERLEŞİM YERİ

Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olduğunu belirten Özhaseki, “Dünyada insanoğlunun topluca yaşadığı en eski yerleşim yeri olarak iki yer var. Birisi Mezopotamya, birisi Anadolu. Dünyanın en güzel köşelerinden birisi Anadolu. Yaşadığımız bu coğrafyada onlarca kavim yaşamış ve onlarca medeniyet hüküm sürmüş. Bu coğrafyanın en büyük özelliklerinden birisi de son dönemin, son yüzyılın mazlumlarının sığınma coğrafyası olmasıdır” ifadelerini kullandı.

SİYASAL TARİHİMİZ

Türkiye’nin siyasal tarihi içinde dönüm noktaları bulunduğuna dikkati çeken Özhaseki, “Bu noktalardan birisi 1946, birisi 1994 ve birisi de 2002 yılı oldu. 1946’da çok partili sisteme geçildi. İnsanlar hür olarak oyunu kullanabilecek ortama kavuşmuşlardır. 1994 yılı da belediyeler için bir devrimdir. 1994 yılı öncesinde ideolojik takıntılı belediyecilik anlayışı vardı. Şükürler olsun ki bizimle hizmet belediyeciliği başladı. İstanbul’da Başkanımız Erdoğan, Anadolu’da bizim misyonumuza sahip birçok arkadaş, belediye başkanlığında eski karanlık dönemi kapattılar, yerine hizmet belediyeciliğini başlattılar. Şimdi de Başkanımızın talimatıyla gönül belediyeciliğine başlıyoruz” diye konuştu.