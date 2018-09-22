Başkan'ın zirve haftası

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesinde, 24 Eylül’de düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan, ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek olan Erdoğan’ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle röportaj yapması da planlanıyor. 3.5-4 günlük ziyaret sırasında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde yaşanan ciddi sorunlara işaret edip, tüm dünyanın duyarlı olması için çaba gösterecek. Erdoğan, 25 Eylül Salı günü de, ‘Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar’ temasını taşıyan 73. Genel Kurul’da konuşma yapacak. Erdoğan’ın, New York’ta bulunacağı sürede, BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Suriye’de yaşanan gelişmeler, Rusya ile varılan İdlib mutabakatı çerçevesinde bölgenin ‘çatışma’dan uzak bir formül ile barışçıl çözüme kavuşmasının önemine, Türkiye’nin bu konuda oynadığı role dikkat çekecek. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’un Genel Kurul nedeniyle BM Genel Sekreteri’nin vereceği akşam yemeğinde bir araya gelebileceği ifade ediliyor.

MERKEL İLE GÖRÜŞME

Yoğun geçecek diplomatik temasların ardından ABD’den Almanya’ya geçecek olan Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelecek. Erdoğan burada da Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Türkiye ekonomisine uygulanmaya çalışılan baskıya karşı alınan tedbirler çerçevesinde Türkiye’ye yeni yatırımcıların kazandırılması, Suriye konusunda özellikle mültecilerin barındırılması konusunda Türkiye’nin çabalarına yönelik çalışmaları değerlendirecek.