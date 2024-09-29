Basketbol Gelişim Merkezi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yakışır bir tesis inşa ettik

Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı öncesinde yapılan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmasına salondakileri selamlayarak başladı.

Salondaki coşku, sevda ve heyecan için herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bugün sizlerle muhteşem bir spor tesisinin açılışı vesilesiyle bir aradayız. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Zeytinburnu'nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi sadece bir spor kompleksi değildir. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde öne çıkan şehirlerin kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurduklarını dile getirdi.

Gelişmiş birçok ülkenin spor merkezlerine şehirlerinin prestiji ve geleceği için stratejik yatırımlar olarak baktığını vurgulayan Erdoğan, "Barcelona'dan Tokyo'ya, Los Angeles'tan Londra'ya, spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah, bugünden sonra İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır." diyen Erdoğan, bu modern merkezin hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gideceğini belirterek, burada kazanılacak zaferlerin uluslararası platformlarda İstanbul'un ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inandığını söyledi.

- "Eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliğini yaptığı nice unutulmaz müsabakayla Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak salonun başta depreme dayanıklılık olmak üzere ciddi riskleri vardı. Ayrıca eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Bunun üzerine süratle harekete geçtik. Türkiye'ye ve Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde hamdolsun bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz."

Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı öncesinde yapılan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışındaki konuşmasında, burada sadece modern spor kompleksi değil aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettiklerini söyledi.

Burada sporcuların oynadıkları maçlarla tarih ve destan yazacağını, milletçe herkesin göğsünü kabartan başarılara imza atacaklarını dile getiren Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takımlarının da yeni evi olacağını kaydetti.

Erdoğan, "Merkezimiz, 10 bin kişilik ana salonu, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonlarıyla gerçekten göz dolduruyor. Ayrıca merkezimizde 417 adet otomobil, 25 adet otobüs kapasitesine sahip otopark alanı bulunuyor." diye konuştu.

Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezleri ve fitness salonuyla bu tesisin spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonunun da burada hizmet vereceğini vurguladı.

Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin bir diğer özelliğinin de 8 derslikli toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesi olduğunun altını çizerek, genç yetenekleri bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacaklarını bildirdi.

Böylece gençlerin gerçek basketbol yıldızı olarak yetişmelerini sağlayacaklarına işaret eden Erdoğan, basketbol kütüphanesi ve müzesiyle gençlerin ufkunu genişleteceklerini söyledi.

Erdoğan, merkezin inşasında sıfır atık vizyonuna ve çevre dostu olmasına özen gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, "15 bin metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere toplam 150 bin metrekare büyüklüğe sahip Basketbol Gelişim Merkezi her bakımdan İstanbul'umuza yakışan, İstanbul'un marka değerini arttıran bir eser oldu. Tam anlamıyla bir vizyon projesi olan bu muhteşem spor tesisinin Türk basketboluna hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Merkezin inşasında emeği geçenleri, başta Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ekibini ve tüm alın teri olanları canıgönülden tebrik ettiğini belirten Erdoğan, "Bu önemli spor kompleksini ülkemize kazandıran Çevre Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Basketbol Federasyonuna ve yüklenici firmalara şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan, gençlerden bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Merkezimizin açılışını, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla yapıyoruz. Birazdan kupa maçına çıkacak, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımlarımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Her iki takımımızın taraftarlarına ve basketbol tutkunlarına şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'E ŞAMPİYONLUK KUPASINI VERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'e 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı verdi.

Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.

Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti.

Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.

Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla da bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra sahadan ayrıldı.