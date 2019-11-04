Başkomutan sınır hattında

Erdoğan, harekat merkezinin bulunduğu 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelişinde askerleri selamladı. Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti.

ERDOĞAN’DAN ‘17’NCİ YIL’ PAYLAŞIMI

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin yıldönümünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kutladı. Erdoğan, millete hizmette 17 yılı geride bıraktıklarını, bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “’Her şey Türkiye için’ diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti” ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın, işgal ettiği bölgelerden Akçakale ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar’ın ailesiyle görüştü

ERDOĞAN’A SEVGİ SELİ BAŞKAN

Erdoğan, Şanlıurfa’da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti. Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü. Erdoğan’ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK’lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim’de Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar’ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi. Görüşmede Erdoğan’ın, yakından ilgilendiği Omar’ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi. Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında çok sayıda vatandaş, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu, “Baba” ve “Reis” diye seslendiler