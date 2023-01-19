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Politika

Başörtüsü teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı

Başörtüsü ve aileye ilişkin anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

19 Ocak 2023 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Başörtüsü teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı
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Başörtüsü ve aileye ilişkin anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren 3 maddelik teklif, Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor.

Toplantıya AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'li üyeler katılıyor Partilerin Grup Başkanvekilleri de toplantıda bulunuyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin toplantının açılışında teklife ilişkin bir sunum yaptı.

Zengin, "Milyonlarca kadın başörtüsü meselesini yaşayarak buraya geldik. Bu meseleyi anlamak Türkiye'yi anlamaktır" dedi.

Toplantıyı ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli STK'ların temsilcileri de takip ediyor.

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