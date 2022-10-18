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Politika

Başörtüsü teklifinin detaylarına ulaşıldı: 24 ve 41'e iki cümle eklenecek

Başörtüsü düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. Başörtüsü teklifinin detaylarına da ulaşıldı. Anayasa'nın 24. maddesine, ‘Başı açık ya da kapalı olduğu için...mahrum bırakılamaz', 41'e de ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur' ibaresi yazılacak.

18 Ekim 2022 Salı 08:24 - Güncelleme:
Başörtüsü teklifinin detaylarına ulaşıldı: 24 ve 41'e iki cümle eklenecek
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne güvence getiren anayasa değişikliği konusunda açıklama yaptı. Adalet Bakanı Bozdağ, Muhterem İnce'nin Anayasa Mahkemesi üyeliği töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başörtüsü ve Alevi vatandaşlara yönelik çalışmaların tamamlandığını söyleyen Bozdağ, "Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. 24 ve 41'inci madde üzerinde çalışıyoruz" dedi. Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor. Anayasa Madde 41'de "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" ifadesi yer alıyor.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel başörtüsü teklifinin detaylarına ulaştı.

İŞTE O MADDELER

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 24. Madde şöyle: "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14'üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Ek fıkra olarak, "Hiç kimse başı açık ya da kapalı olduğu için kamuda çalışma, eğitim öğretim hakımdan mahrum bırakılamaz" ifadesi yer alabilir.

KADIN VE ERKEK VURGUSU

Madde 41 ise şu hükümleri içeriyor: "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." Maddenin girişine eklenecek fıkra ise "Aile kadın ve erkekten oluşur" şeklinde.

Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi Başkan Erdoğan'a iletildi. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.

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